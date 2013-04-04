Лідерам ЄС шкода, що вирок Луценку залишили у силі

Про це йдеться у переданій УНІАН спільній заяві Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон та Комісара ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефана Фюле.

“Ми із жалем взяли до уваги вчорашнє рішення українського Вищого спеціалізованого суду з цивільних та кримінальних справ залишити в силі вердикт Ю.Луценку про 4 роки ув’язнення”, - сказано у заяві.

“Ми нагадуємо про нашу сильну стурбованість його процесом, який не відповідав міжнародним стандартам чесності, прозорості та незалежності юридичного процесу. Ця стурбованість була посилена рішенням Європейського суду з прав людини від 3 липня 2012 року, яким встановлено, що його досудовий арешт у грудні 2010 року був необґрунтованим, а законність його арешту та утримання не була належним чином переглянута”, - підкреслили К.Ештон та Ш.Фюле.

Вони також привітали зусилля моніторингової місії Європарламенту на чолі з колишніми президентами Польщі Александром Квасневським та Європарламенту Петом Коксом, яка займається вивченням справ Ю.Луценка та колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

При цьому К.Ештон та Ш.Фюле закликали Київ посилити співпрацю з цією місією, щоб переглянути наслідки та усунути стурбованість щодо вибіркового використання правосуддя.

“Ми продовжимо уважно стежити за розвитком подій в Україні та очікуємо на повне виконання висновків Ради закордонних справ ЄС від 10 грудня 2012 року та рішення саміту Україна-ЄС від 25 лютого 2013 року”, - підкреслили К.Ештон та С.Фюле.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ залишив без змін вирок Ю.Луценку у справі про посадові злочини, таким чином екс-міністр відбуватиме покарання у Менській виправній колонії до кінця чотирирічного терміну, який спливає у 2014 році.

Ю.Луценко був арештований в грудні 2010 року. Генпрокуратура звинуватила його в перевищенні повноважень: Ю.Луценку інкримінували незаконний прийом на роботу до міліції свого особистого водія, надання йому державної квартири і нарахування пенсії, а також дуже дороге святкування Дня міліції у 2008-2009 роках.

27 лютого 2012 року Печерський райсуд Києва засудив колишнього міністра внутрішніх справ до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн. компенсації МВС за завдану шкоду) з позбавленням права обіймати керівні посади і рангу державного службовця.

Крім того, суд визнав винним у скоєнні злочину колишнього водія Ю.Луценка Л.Приступлюка і призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з відстроченням на два роки.

16 травня в 2012 р. Апеляційний суд Києва визнав правомірним вирок, винесений Ю.Луценку Печерським районним судом столиці.

Ю.Луценко відбуває покарання в Менській колонії в Чернігівській області.

Довідка УНІАН. 10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки, в яких заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту “Східного партнерства”, запланованого на листопад цього року, за умови прогресу у зміні виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовження реформ в рамках Порядку денного асоціації.