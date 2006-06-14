Чорновіл: хто сказав, що наша партія не внесе кандидатуру Єханурова?

Народний депутат України від блоку "Наша Україна" Анатолій МАТВІЄНКО визнав, що "Наша Україна" веде переговори з Партією регіонів. Про це він заявив в ефірі “5 каналу”.

"На сьогодні "Наша Україна" веде переговори з трьома суб’єктами – це і БЮТ, і соціалісти, і Партія регіонів. Я не приховую, що ми ведемо такі консультації", - цитує А.МАТВІЄНКА “Українська правда”.

Водночас присутній в студії член Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ зазначив, що партії не приступили до "реальних домовленостей".

"Але ми готові до переговорів", - додав він.

При цьому Т.ЧОРНОВІЛ не виключив, що Партія регіонів підтримає Юрія ЄХАНУРОВА на посаду спікера у разі створення коаліції з "Нашою Україною".

"Ми вважаємо, що ми маємо висунути кандидатуру на прем’єр-міністра. Ми будемо це питання узгоджувати з "Нашою Україною", ми будемо узгоджувати співвідношення повноважень", - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

"Хто сказав, що наша партія не внесе кандидатуру того ж самого ЄХАНУРОВА (на посаду спікера)?", - додав він.