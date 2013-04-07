Адвокат сумнівається, що слідом за Луценком помилують і Тимошенко

"Я сумніваюся в тому, що вони підуть на це", - сказав О.Плахотнюк у коментарі УНІАН, відповідаючи на питання, чи можна прогнозувати звільнення і Ю.Тимошенко у зв'язку з помилуванням Ю.Луценка.

Адвокат зазначив, що більш серйозним аргументом для Європи було б саме звільнення Ю.Тимошенко.

"Так, помилування Ю.Луценка - це певний крок, який зробила Україна. Якщо наступним кроком буде звільнення Ю.Тимошенко, тоді можна буде говорити про реальні євроінтеграційні прагнення України", - сказав О.Плахотнюк.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня ц.р. Президент України Віктор Янукович помилував ряд засуджених, серед яких колишній міністр внутрішніх справ Ю.Луценко і колишній міністр охорони навколишнього природного середовища Георгій Філіпчук.

У прес-службі Державної пенітенціарної служби України повідомили, що «сьогодні відповідний Указ було виконано в повному обсягу, всі засуджені звільнені від відбування покарання, проведено необхідні розрахунки, роз'яснені права і надано необхідну всебічну допомогу».