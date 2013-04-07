Конвой не пустив Авакова та журналістів до Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, о 12.05 А.Аваков разом із близько 30 журналістами піднявся на 9-й поверх ЦКЛ “Укрзалізниця”, де знаходиться палата Ю.Тимошенко.

Втім, конвой, який стоїть на вході до блоку, відмовився пустити депутата та журналістів до екс-прем’єра та зазначив, що на цю хвилину у них немає ніяких розпоряджень від керівництва Качанівської виправної колонії з приводу можливості такої зустрічі.

Після цього А.Аваков із журналістам спустилися у двір лікарні. Депутат голосно прокричав привітання Ю.Тимошенко із святом Благовіщення.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко закликала журналістів приїхати 7 квітня до неї в лікарню і бути присутніми під час складання працівниками Качанівської колонії чергового акту щодо нібито її "відмови" їхати до Києва на засідання суду у справі про вбивство народного депутата Євгена Щербаня.

«Змушена звернутися до вас з проханням приїхати до мене у харківську лікарню "Укрзалізниці" у неділю, 7 квітня 2013 року. Прошу, щоб ви були присутніми під час складання представниками Качанівської колонії чергового неправдивого акту щодо мого начебто "небажання" їхати в Київ до суду, бо тільки ваша присутність може допомогти припинити лавину неправдивої інформації», - йдеться у зверненні Ю.Тимошенко.