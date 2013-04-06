Тимошенко кличе на допомогу журналістів

Колишній прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко закликає журналістів бути присутніми у харківській лікарні під час складання працівниками Качанівської колонії чергового акту щодо нібито її ”відмови” їхати до Києва на засідання суду у справі про вбивство народного депутата Євгена Щербаня.

Про це йдеться у переданному УНІАН відкритому листі Ю.Тимошенко до представників ЗМІ.

«Змушена звернутися до вас з проханням приїхати до мене у харківську лікарню ”Укрзалізниці” у неділю, 7 квітня 2013 року. Прошу, щоб ви були присутніми під час складання представниками Качанівської колонії чергового неправдивого акту щодо мого начебто ”небажання” їхати в Київ до суду, бо тільки ваша присутність може допомогти припинити лавину неправдивої інформації.

Сподіваюсь, що керівництво колонії допустить вас до мене і не буде перешкоджати вам виконувати свій професійний обов‘язок і фіксувати все, що відбуватиметься у палаті лікарні ”Укрзалізниці” напередодні допита чергового свідка у ”справі Щербаня”. Якщо це станеться, то у вас буде змога пересвідчитися, що відеозйомки, які вкидають в ЗМІ за наказом режиму, є змонтованими і не відображають мою позицію», - зазначила Ю.Тимошенко.

При цьому екс-прем’єр пояснює, в чому полягає різниця у її ставленні до участі в судових засіданнях, що проходять у Харкові та в Києві.

«Нагадую, що на розгляді в Київському районному суді м. Харкова перебуває сфальшована кримінальна справа з обвинувачення мене у низці надуманих ”злочинів” щодо повернення ПДВ, пов‘язаних із діяльністю корпорації ЄЕСУ в період, коли я навіть не працювала в цій корпорації, а була народним депутатом України. Ці обвинувачення 90-х років були політично вмотивованими, помстою за опозиційну діяльність та участь в організації акції ”Україна без Кучми”.

Генеральна прокуратура України та судові органи вже неодноразово визнавали абсурдність цих обвинувачень, а більше 50-ти суддів двох палат Верховного Суду України, розглядаючи питання про законність закриття сфальшованих справ, 11 листопада 2005 року прийняли ухвалу, у резолютивній частині якої чітко сказано, що «зазначені кримінальні справи щодо Тимошенко Ю.В. обґрунтовано і відповідно до чинного кримінально-процесуального законодавства закриті компетентними органами і посадовими особами за відсутністю складу злочину на підставі ст.6 п.2 КПК України», - вказала Ю.Тимошенко.

На її переконання, з огляду на рішення ВСУ зі справою щодо діяльності ЄЕСУ «все зрозуміло - вона була порушена незаконно, всупереч рішенню ВСУ, є грубим порушенням параграфу 4 протоколу №7 до Європейської конвенції з прав людини, а також ст. 61 Конституції України щодо сталості судових рішень, тому має бути негайно закрита та не підлягає подальшому розгляду».

Екс-прем’єр нагадала, що під час засідання Київського районного суду Харкова 22 березня 2013 року захисники оголосили клопотання щодо розгляду цієї справи за її відсутності та необхідності негайного закриття.

«Вона не підлягає подальшому розгляду. Я продовжую перебувати в стаціонарі ЦКЛ № 5 і не вбачаю підстав для нанесення подальшої непоправної шкоди моєму здоров‘ю під час доставки та участі в розгляді цієї абсурдної справи щодо ЄЕСУ в Київському районному суді м. Харкова.

Важкий стан здоров’я, згідно ст.249 КПК України (1960 р), не дозволяє мені бути присутньою в судовому засіданні, яке має відбутися 12 квітня 2013 р.», - наголосила Ю.Тимошенко.

Разом з тим вона вкотре заявила, що хоче бути присутньою на судових засіданнях, в ході яких допитують свідків у справі про вбивство у 1996 році народного депутата, бізнесмена Євгена Щербаня. «Однак, враховуючи тяжкість сфальшованих режимом Януковича обвинувачень у іншій політично вмотивованій справі - ”справі Шербаня”, я продовжую вимагати своєї особистої присутності на судових засіданнях з допитів усіх свідків. Незважаючи на важкий стан здоров’я та лікування у стаціонарному відділені харківської лікарні ”Укрзалізниці”, я вчергове наголошую про свою готовність на транспортування до Києва», - підкреслила екс-прем’єр.

На переконання Ю.Тимошенко, «режим намагається протизаконно та бездоказово» призначити їй довічне ув’язнення у справі про вбивство Є.Щербаня.

«За наполяганням ГПУ, користуючись моїм перебуванням у харківській ЦКЛ № 5 на стаціонарному лікуванні, порушуючи вимоги ст. 225 КПК України (в редакції 2012 р.), спираючись на сфальшовані керівництвом Качанівської в’язниці акти щодо начебто мого ”небажання” приїздити до Києва суд продовжує проводити за моєї відсутності незрозумілі засідання з допиту свідків», - зазначила Ю.Тимошенко.

Екс-прем’єр наполягає, що «проти сфальшованих актів» про її ”відмову”, неправдивих показів нібито ”свідків” ГПУ, побудованих на словах третіх-четвертих-п‘ятих осіб або померлих людей, має бути її власне слово, бо «доказувати абсурдність звинувачення у вигаданій владою причетності до тяжкого злочину» збирається без огляду на своє здоров’я.

Ю.Тимошенко сподівається, що журналісти будуть присутні завтра в лікарні ”Укрзалізниці” під час складання адміністрацією в’язниці ”відмовного” акту і зможуть оприлюднити її позицію.