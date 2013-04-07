До парку Шевченка у Києві сходяться прихильники опозиції - перекрили вулицю

Як передає кореспондент УНІАН, на даний час під прапорами “Батьківщини”, “УДАРу”, “Свободи”, “Фронту змін” зібралось близько 4 тис. людей.

Люди підходять з боку бульвару Шевченка до пам’ятника Т.Шевченку.

Серед гасел, які зустрічаються у протестувальників: “Банду геть!”, “Свободу політв’язням!” тощо.

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Крім того, представники різних регіонів України тримають плакати з інформацією про розмір пенсій та вартість життя у своїх регіонах.

Серед мітингуючих багато представників як молоді, так і людей пенсійного віку.

Учасниками акції, які збираються на мітинг, перекрито рух транспорту на ділянці вул. Володимирської між будівлею Київського нацуніверситету та парком Щевченка.

При цьому на розі бульвару Шевченка та Володимирської чергують представники ДАІ.