Путін - про ядерну загрозу: Чорнобиль здасться дитячою казкою

Про це повідомляє РІА "Новости".

Росію турбує ескалація конфлікту на Корейському півострові, тому що ядерна загроза існує, і в разі її реалізації ситуація буде набагато гіршою, ніж з Чорнобилем, заявив президент РФ Володимир Путін.

"Ескалація на Корейському півострові турбує, тому що ми сусіди, тому що, якщо, не дай Бог, що станеться, то Чорнобиль, про який ми всі добре знаємо, може здатися просто дитячою казкою", - сказав Путін на спільній прес-конференції з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Він підкреслив, що "така загроза є", але при цьому закликав "всіх заспокоїтися". "Я б закликав всіх заспокоїтися, і в спокійному режимі за столом переговорів почати вирішувати всі проблеми, які там за багато років накопичилися", - сказав президент РФ. "Наша позиція з північнокорейської ядерної проблеми добре відома, ми проти зброї масового знищення, ми за денуклеаризацію всього Корейського півострова", - сказав Путін.