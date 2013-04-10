Депутат Каплін вирішив провчити Азарова

У відповідь на звернення народного депутата Сергія Капліна до Генеральної прокуратури про «донецьку дисципліну» на засіданні Кабінету міністрів та протиправний вчинок прем’єр-міністра Миколи Азарова заступник генпрокурора Віктор Войцишен офіційно повідомив про направлення звернення на розгляд до прокуратури Києва, «у встановлений законом термін».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «УДАР».

Коментуючи ситуацію, С.Каплін зазначив, що прем’єр-міністр «вчинив злочин не перед окремим народним депутатом, а перед мільйонами українців, які довірили свої голоси депутатам від опозиції».

«Замість анонсованого владою об’єднання зусиль для вирішення проблем національного масштабу – уряд «зачинив двері» перед журналістами і депутатами, а, значить, і перед простими громадянами», - підкреслив депутат від «УДАРу».

За словами С.Капліна, «є відео, яке побачили мільйони українців, є стенограми засідання уряду, таким чином є мільйони свідків цього злочину. І це буде наука всім прем’єр-міністрам - пам’ятати про те, що всі чиновники мають бути виконавцями волі народу, а депутати цю волю презентують безпосередньо».

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола Азаров 27 березня вигнав із зали засідань уряду народного депутата від партії «УДАР» С.Капліна.

Зокрема, після вступного слова М.Азарова й доповіді голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Михайла Болотських народний депутат почав голосно щось вимагати від уряду, але журналісти не чули, які саме були вимоги.

М.Азаров на підвищених тонах почав вимагати від охорони вивести С.Капліна із зали засідань, додавши, що він бере всю відповідальність на себе.

Після цього засідання С.Каплін направив депутатське звернення до Генпрокуратури стосовно дій прем’єра.