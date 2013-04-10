За тиждень до України прибуде інспекція з ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам сказав голова Представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський.

Він відзначив, що представники урядів Німеччини, Хорватії та Польщі, які відповідають за питання, пов’язані із ЄС, приїдуть для ознайомлення із ситуацією в Україні напередодні прийняття рішення щодо Угоди про асоціацію.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС ухвалила висновки, в яких заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту “Східного партнерства”, запланованого на листопад 2013 року, за умови прогресу у зміні виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовження реформ в рамках Порядку денного асоціації.