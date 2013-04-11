Янукович в'їхав у Миколаїв у кортежі з 17 автомобілів (відео)

Про це повідомляють «Новости-N».

Першим рухався «Фольксваген Пасат» спецпідрозділу ДАІ МВС України, слідом, на відстані приблизно 50 метрів, - ще один автомобіль ДАІ «з мигалкою». Далі йшла основна колона: кілька мікроавтобусів «Фольксваген», «Шевроле», три автомобілі «Тойота Ленд Крузер», легковий «Мерседес», за ним ще один автомобіль ДАІ, два мікроавтобуси «Мерседес Віто», два «Мерседес Спринтер», «Тойота Камрі »,« БМВ Х5 »і ще один мікроавтобус.

Замикав колону знову-таки автомобіль ДАІ.

На час проїзду Президента проспект Героїв Сталінграду був перекритий для руху транспорту - колона автомобілів рухалася в тому числі і по зустрічній смузі.