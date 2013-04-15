Квасневський: Євросоюз через 10 років буде просити Україну приєднатися

Таку думку висловив колишній Президент Польщі Олександр Квасневський в інтерв'ю журналу Wprost.

"Навіть якщо ми зараз говоримо туркам та українцям "ні", то через 10 років будемо їх дуже просити, аби вони були з нами. Тому що ніхто розважливий не відмовиться від такого потенціалу, які мають Туреччина та Україна", - сказав він.

О.Квасневський відзначив, що українська влада за останній рік зробила значний прогрес у виконанні умов, висунутих перед нею парафованою у березні минулого року Угодою про асоціацію.

"Україна потрібна Європі, зважаючи на демографічний потенціал, свій ринок, на мільйони українців, котрі зараз працюють в ЄС та в Польщі", - сказав він.

Екс-президент Польщі додав, що українська влада, на відміну від російської та білоруської, готова запроваджувати європейські стандарти.

О.Квасневський також додав, що українські олігархи серед усіх найбільше зацікавлені в приєднанні України до ЄС.

За його словами, євроінтеграція дасть гарантії збереження капіталів, відкриє кращі можливості користування кредитами, а також доступ до зовнішніх ринків.

"Вони хочуть мати державу, де діє закон, та безпеку економічного обороту", - сказав екс-Президент Польщі.