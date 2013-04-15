Квасневський після 15 розмов з Януковичем не думає, що той звільнить Тимошенко
Президент України Віктор Янукович навряд чи погодиться помилувати ув'язнену колишню главу українського уряду та його найбільшого політичного конкурента Юлію Тимошенко.
Таку думку висловив колишній Президент Польщі та учасник спеціальної місії Європейського парламенту зі спостереження за судовими процесами проти українських політиків Олександр Квасневський в інтерв'ю журналу Wprost.
Відповідаючи на запитання журналіста, чи може Президент України звільнити Ю.Тимошенко, аби "розвалити" українську опозицію, О.Квасневський відзначив: "Скажу щиро та цинічно: Я би дуже хотів, щоб Янукович так комбінував, якби хотів звільнити Луценко та Тимошенко для того, щоб ускладнити ситуацію опозиції. На жаль, після 15 розмов з Президентом я знаю, що так не є".
О.Квасневський назвав "максимальним очікуванням" помилування Ю.Тимошенко, підкресливши, що її ситуація є набагато складнішою, ніж звільненого нещодавно екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.
Екс-президент Польщі нагадав, що Ю.Луценко, котрий має менший вирок, відбув половину строку, має меншу політичну вагу та проти нього не порушувалися нові кримінальні справи, а сам В.Янукович не має до нього такої особистої неприязні, як до Ю.Тимошенко.
"Людські пристрасті сильніші за режими", - зазначив він.
Екс-президент нагадав, що завданням спеціальної місії Європарламенту було забезпечення Ю.Тимошенко подальшого лікування, в том числі за участю німецьких лікарів, та аби в цей час проти неї не відкривалися нові кримінальні справи.
"Складається враження, що українська влада готова це сприйняти, а останні рішення, які стосуються Луценка та Тимошенко, показують, що Янукович хоче підписати Угоду про асоціацію з ЄС в листопаді", - сказав О.Квасневський.