Квасневський після 15 розмов з Януковичем не думає, що той звільнить Тимошенко

Таку думку висловив колишній Президент Польщі та учасник спеціальної місії Європейського парламенту зі спостереження за судовими процесами проти українських політиків Олександр Квасневський в інтерв'ю журналу Wprost.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи може Президент України звільнити Ю.Тимошенко, аби "розвалити" українську опозицію, О.Квасневський відзначив: "Скажу щиро та цинічно: Я би дуже хотів, щоб Янукович так комбінував, якби хотів звільнити Луценко та Тимошенко для того, щоб ускладнити ситуацію опозиції. На жаль, після 15 розмов з Президентом я знаю, що так не є".

О.Квасневський назвав "максимальним очікуванням" помилування Ю.Тимошенко, підкресливши, що її ситуація є набагато складнішою, ніж звільненого нещодавно екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

Екс-президент Польщі нагадав, що Ю.Луценко, котрий має менший вирок, відбув половину строку, має меншу політичну вагу та проти нього не порушувалися нові кримінальні справи, а сам В.Янукович не має до нього такої особистої неприязні, як до Ю.Тимошенко.

"Людські пристрасті сильніші за режими", - зазначив він.

Екс-президент нагадав, що завданням спеціальної місії Європарламенту було забезпечення Ю.Тимошенко подальшого лікування, в том числі за участю німецьких лікарів, та аби в цей час проти неї не відкривалися нові кримінальні справи.

"Складається враження, що українська влада готова це сприйняти, а останні рішення, які стосуються Луценка та Тимошенко, показують, що Янукович хоче підписати Угоду про асоціацію з ЄС в листопаді", - сказав О.Квасневський.