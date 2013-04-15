Тимошенко: Кімнати для зустрічей у лікарні «не існує в природі»

Про це йдеться у зверненні Ю.Тимошенко, оприлюдненому на її офіційному сайті.

“Цинізм тюремників безмежний. 12 квітня 2013 року за вказівкою Януковича вони свідомо та цілеспрямовано зірвали моє законне короткострокове побачення з моїми соратниками - Олександром Турчиновим, Арсенієм Яценюком та Юрієм Луценком. Для недопущення цієї зустрічі була використана спеціальна технологія - було наголошено про існування начебто "іншої кімнати" для проведення такого побачення. Також було повідомлено, що я нібито не хочу іти у цю спеціальну "іншу кімнату" для короткострокових побачень. Розкрию таємницю тюремної адміністрації - такої кімнати не існує в природі”, - заявила Ю.Тимошенко.

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Вона наголосила, що за "кімнату" представники пенітенціарної службі видають чотириметровий проміжок між двома скляними дверима.

“А п‘ятеро людей – троє гостей, я і представник колонії – у цей простір фізично не зможуть втиснутися, як і не зможуть перебувати в таких умовах протягом чотирьох годин побачення”, - підкреслила Ю.Тимошенко.

Вона зазначила, що присутність на побаченні не більше трьох відвідувачів дозволена чинним законодавством.

“Мене жодного разу не випустили з медичної палати, поки мої соратники перебували у лікарні в очікуванні побачення, а начальник колонії утримував мене силоміць, коли я намагалася вийти. Тим часом представники в‘язниці знімали на відеокамеру монологи начальника колонії про те, що я начебто відмовляюся іти на короткострокове побачення, а коли я намагалася вийти з палати, відеозапис припинявся і двері переді мною зачинялися”, - підкреслила Ю.Тимошенко.

Вона зазначила, що до 12 квітня 2013 року в лікарні "Укрзалізниці" у неї було п‘ять короткострокових побачень, і усі вони проводилися в нормальній кімнаті - тій самій, де у присутності представника колонії вона зустрічається з захисниками.

“Тепер, щоб перешкоджати проведенню подальших короткострокових побачень, створили цю бутафорську "кімнату". З метою уникнення подальших політичних провокацій прошу журналістів зробити запити до пенітенціарної служби з проханням відвідати цю бутафорську кімнату для побачень. Коли представники ЗМІ її побачать, вони все зрозуміють і самостійно зроблять висновки”, - зауважила Ю.Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня до Ю.Тимошенко прибули на короткострокову зустріч А.Яценюк, О.Турчинов та Ю.Луценко.

Пізніше політики заявили, що їх не пускають у лікарню до екс-прем'єра.

О.Турчинов назвав це провокацією, мета якої - зірвати зустріч із Ю.Тимошенко.

«Вони розповідають будь-які нісенітниці - не можуть пояснити, чому нас не пускають», - додав він.

Того ж дня у Державній пенітенціарній службі відкинули звинувачення у навмисному перешкоджанні зустрічі Ю.Тимошенко з опозиційними політиками.

В ДПтС заявили, що дозволили Ю.Тимошенко побачення 12 квітня, однак вона сама не хоче пройти до кімнати побачень для зустрічі з політиками, які прибули до неї.