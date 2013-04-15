Захисник Тимошенко каже, що тюремники не пускали її до Луценка

Екс-прем’єр-міністра Юрію Тимошенко впродовж всього дня 12 квітня не випускали з палати на зустріч з керівником фракції «Батьківщина» Арсенієм Яценюком, заступником голови партії «Батьківщина» Олександром Турчиновим та екс-міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком, які тоді прибули до неї.

Про це повідомив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Сас, посилаючись на слова екс-прем’єра, поінформували УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

За словами С.Саса, перебіг подій 12 квітня, коли адміністрація колонії зірвала побачення Ю.Тимошенко з соратникам, відрізняється від тієї інформації, яку розповсюджувала влада, вводячи громадськість в оману.

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Він повідомив, що за словами Ю.Тимошенко, керівництво колонії чинило перепони і вона не могла навіть потрапити у цю невеличку кімнату.

«Зі слів Юлії Володимирівни стало відомо, що впродовж всього дня її не випускали з палати, де вона проходить лікування. Начальник колонії Ігор Колпащіков заходив кілька разів у супроводі відеокамери, що знімала його монолог відносно начебто відмови Тимошенко зустрічатися у так званій «кімнаті для короткострокових побачень». Проте як тільки Юлія Володимирівна намагалася вийти з палати в кімнату для побачень, камера вимикалася, начальник колонії виходив, а двері зачинялися на замок. Така ситуація тривала впродовж всього дня», - повідомив захисник.

С.Сас також додав, що він особисто намагався 12 квітня зустрітися з Ю.Тимошенко, однак керівництво Качанівської колонії незаконно позбавило його зустрічі з екс-прем’єром.

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«Що стосується так званої «кімнати для побачень», то це – не кімната, а перегороджений коридор без вікон, розміром 4,08 квадратних метрів, розділений навпіл скляною перегородкою, шириною 1,7 м та 3 дверима, де фізично не можуть тривалий час перебувати 5 людей», - сказав С.Сас.

За його словами, у вищезазначене приміщення навіть неможливо втиснути топчан, Ю.Тимошенко за станом здоров‘я не може тривалий час перебувати у сидячому положенні.

Захисник також уточнив, що «в цій так званій «кімнаті для побачення» немає вікон-дверей і доступу свіжого повітря».

«Пенітенціарна служба знову вводить громадськість в оману і продовжує розповсюджувати неправдиву інформацію щодо Юлії Тимошенко», - зазначив захисник.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня до Ю.Тимошенко прибули на короткострокову зустріч А.Яценюк, О.Турчинов та Ю.Луценко. Водночас вони заявили, що їх не пускають в лікарню до екс-прем'єра.

«Вони розповідають будь-які нісенітниці - не можуть пояснити, чому нас не пускають», - заявив тоді О.Турчинов.

У свою чергу Державна пенітенціарна служба відкинула звинувачення в тому, що не пропускає соратників до Ю.Тимошенко.

В ДПтС заявили, що дозволили Ю.Тимошенко побачення 12 квітня, однак вона сама не хоче пройти до кімнати побачень для зустрічі з політиками, які прибули до неї.