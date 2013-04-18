Заарештовані під час акції біля «Межигір'я» вийшли на свободу
Заарештовані під час проведення акції біля резиденції «Межигір'я» лідер партії «Демократичний Альянс» Василь Гацько та голова Київської організації партії Максим Панов вийшли на свободу.
Про це повідомляється на сайті «Демократичного Альянсу».
Згідно з повідомленням, обидва «демальянсівці» почуваються «добре і налаштовані боротися далі».
Як повідомляв УНІАН, 5 квітня суд заборонив "Демократичному Альянсу" проводити акцію протесту проти поганого стану доріг в Україні перед резиденцією Президента в Нових Петрівцях.
Активісти партії все одно прибули на місце проведення акції, заявивши, що перевіряють ліквідацію наслідків повені.
11 квітня суд постановив заарештувати М.Панова на 7 діб, ще трьох «демальянсівців» - до виплати штрафу 170 грн за порушення заборони на проведення акції.
12 квітня активісти організації прийшли до Межигір’я вимагати звільнення М.Панова.
Цього разу учасників акції засудили до виплати штрафу у 170 грн, а лідера «ДемАльянсу» В.Гацька – до 5 діб арешту.