Заарештовані під час акції біля «Межигір'я» вийшли на свободу

Про це повідомляється на сайті «Демократичного Альянсу».

Згідно з повідомленням, обидва «демальянсівці» почуваються «добре і налаштовані боротися далі».

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня суд заборонив "Демократичному Альянсу" проводити акцію протесту проти поганого стану доріг в Україні перед резиденцією Президента в Нових Петрівцях.

Активісти партії все одно прибули на місце проведення акції, заявивши, що перевіряють ліквідацію наслідків повені.

11 квітня суд постановив заарештувати М.Панова на 7 діб, ще трьох «демальянсівців» - до виплати штрафу 170 грн за порушення заборони на проведення акції.

12 квітня активісти організації прийшли до Межигір’я вимагати звільнення М.Панова.

Цього разу учасників акції засудили до виплати штрафу у 170 грн, а лідера «ДемАльянсу» В.Гацька – до 5 діб арешту.