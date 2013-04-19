На виборах до Львівської облради переміг один кандидат Партії регіонів

00:53, 19 квітня 2013
Політика
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Львівська обласна державна адміністрація оприлюднила протоколи ОВК про результати проміжних виборів депутатів Львівської обласної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідно до оприлюднених протоколів Львівської обласної ТВК:

в окрузі №2 (м. Львів) переміг кандидат від ВО «Свобода» Йосиф Ситник;

в окрузі №19 (Бродівський район) перемогу здобув «свободівець» Юрій Шаваров;

в окрузі №20 (Бродівський район) переміг висуванець ВО “Свобода” Роман Ковальчук;

в окрузі №24 (Городоцький район) переміг представник партії “УДАР” Володимир Саган;

в окрузі №34 (Кам’янка-Бузьский район) переміг «свободівець» - Михайло Костюк;

в окрузі №47 (Сколівський район) переміг представник Партії регіонів Михайло Гнатишин;

в окрузі №58 (Яворівський район) переміг представник ВО «Батьківщина» Іван Стецькович.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня відбулися проміжні вибори депутатів Львівської обласної ради в 7 одномандатних мажоритарних виборчих округах.

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