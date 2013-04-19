На виборах до Львівської облради переміг один кандидат Партії регіонів

Львівська обласна державна адміністрація оприлюднила протоколи ОВК про результати проміжних виборів депутатів Львівської обласної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідно до оприлюднених протоколів Львівської обласної ТВК: в окрузі №2 (м. Львів) переміг кандидат від ВО «Свобода» Йосиф Ситник; в окрузі №19 (Бродівський район) перемогу здобув «свободівець» Юрій Шаваров; в окрузі №20 (Бродівський район) переміг висуванець ВО “Свобода” Роман Ковальчук; в окрузі №24 (Городоцький район) переміг представник партії “УДАР” Володимир Саган; в окрузі №34 (Кам’янка-Бузьский район) переміг «свободівець» - Михайло Костюк; в окрузі №47 (Сколівський район) переміг представник Партії регіонів Михайло Гнатишин; в окрузі №58 (Яворівський район) переміг представник ВО «Батьківщина» Іван Стецькович. Як повідомляв УНІАН, 7 квітня відбулися проміжні вибори депутатів Львівської обласної ради в 7 одномандатних мажоритарних виборчих округах.

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