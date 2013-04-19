Яценюк: 18 травня опозиція висуне вимогу відставки Президента

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Яценюк заявив на засіданні парламенту під час розгляду питання про відповідальність уряду.

Він зазначив, що В.Янукович - це та людина, “яка винна у всьому, що відбувається сьогодні в країні”. Він зазначив, що сьогодні голосування за недовіру уряду покаже, який рівень підтримки його в парламенті. За його словами, нинішній уряд, “який корумпує країну, який корумпує політиків буде триматись за останнє для того, щоби кожен день під час роботи в кріслі чи то прем’єра, чи то міністра, чи то Президента і далі грабувати країну”. “Але це голосування буде показовим, бо ми побачимо, який реальний рівень підтримки у цього уряду. Той, хто голосує проти постанови, це той, хто підтримує цей Кабінет міністрів України. Це той, хто підтримує безробіття, корупцію, підвищення пенсійного віку, закриття 900 шкіл, 300 лікарень”, - наголосив А.Яценюк.

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А.Яценюк наголосив: “Ми, як опозиція, чітко заявляємо, ми зреалізуємо свій план, ми знаємо, що робити, і ми знаємо як робити, і ми це зробимо”. Він підкреслив, що вимога опозиції - це відставка уряду, уряду Януковича-Азарова.

Після виступу А.Яценюка в сесійній залі піднялися народні депутати із фракції “Батьківщина” та “Свобода” і оплесками вітали доповідача. В той же час представники фракції Партії регіонів кричали: “Ганьба!”.