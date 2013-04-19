Яценюк: 18 травня опозиція висуне вимогу відставки Президента
Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк наголосив, що 18 травня на Європейській площі Києва на День Європи опозиція висуне вимогу відставки Президента Віктора Януковича.
Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Яценюк заявив на засіданні парламенту під час розгляду питання про відповідальність уряду.
Він зазначив, що В.Янукович - це та людина, “яка винна у всьому, що відбувається сьогодні в країні”. Він зазначив, що сьогодні голосування за недовіру уряду покаже, який рівень підтримки його в парламенті. За його словами, нинішній уряд, “який корумпує країну, який корумпує політиків буде триматись за останнє для того, щоби кожен день під час роботи в кріслі чи то прем’єра, чи то міністра, чи то Президента і далі грабувати країну”. “Але це голосування буде показовим, бо ми побачимо, який реальний рівень підтримки у цього уряду. Той, хто голосує проти постанови, це той, хто підтримує цей Кабінет міністрів України. Це той, хто підтримує безробіття, корупцію, підвищення пенсійного віку, закриття 900 шкіл, 300 лікарень”, - наголосив А.Яценюк.
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А.Яценюк наголосив: “Ми, як опозиція, чітко заявляємо, ми зреалізуємо свій план, ми знаємо, що робити, і ми знаємо як робити, і ми це зробимо”. Він підкреслив, що вимога опозиції - це відставка уряду, уряду Януковича-Азарова.
Після виступу А.Яценюка в сесійній залі піднялися народні депутати із фракції “Батьківщина” та “Свобода” і оплесками вітали доповідача. В той же час представники фракції Партії регіонів кричали: “Ганьба!”.