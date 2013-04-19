Під час виступу Яценюка у ВР виключилась демонстрація слайдів

У сесійній залі Верховної Ради під час виступу лідера фракції “Батьківщина” Арсенія Яценюка припинився показ слайдів, на яких демонструвалася ситуація в економіці України.

Як передає кореспондент УНІАН, А.Яценюк доповідає від імені опозиції при розгляді питання про відповідальність Кабінету міністрів.

Під час його виступу демонструвалися на табло парламенту слайди, на яких були зображені схеми та статистичні дані щодо ситуації в Україні. В якусь хвилину демонстрація слайдів припинилася.

А.Яценюк звернувся до голови ВР Володимира Рибака за поясненням, у чому причина. Але потім, звертаючись до представників уряду, сказав, що серед них хоч і не багато, але є люди, які вміють читати, і тому вони зможуть і без слайдів ознайомитися з тими даними, про які говорить опозиція.

А.Яценюк продовжує свій виступ у парламенті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції «Батьківщина», демонстрацію слайдів в сесійній залі парламенту заборонено за розпорядженням голови ВР В.Рибака. У прес-службі зазначили, що до працівниці технічного відділу Апарату ВР був дзвінок щодо того, щоб припинити демонстрацію цих слайдів.