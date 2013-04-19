Тюремники дозволили Луценку виїхати на лікування за кордон

Держана пенітенціарна служба України заявила, що відповідно до положень діючої нормативно-правової бази наразі Ю.Луценко перебуває на обліку в кримінально-виконавчій інспекції ДПтС.

Як повідомили в прес-службі ДПтС, після звільнення від відбування основного виду кримінального покарання у вигляді позбавлення волі на підставі акту Президента України про помилування, відносно Ю.Луценка виконується рішення суду про додаткову міру покарання (позбавлення права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на установах, підприємствах, організаціях всіх форм власності строком на 3 роки).

Сьогодні, 19 квітня, Ю.Луценко звернувся до КВІ із заявою про надання дозволу на виїзд за кордон для лікування. На підставі вимог ч.2 ст.34 Кримінально-виконавчого кодексу України кримінально-виконавчою інспекцією винесено постанову про надання такого дозволу, оригінал якої вручено особисто Ю.Луценку.