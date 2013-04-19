Тюремники дозволили Луценку виїхати на лікування за кордон
ДПтС повідомила, що не заперечує щодо виїзду Ю.Луценка на лікування за кордон.
Держана пенітенціарна служба України заявила, що відповідно до положень діючої нормативно-правової бази наразі Ю.Луценко перебуває на обліку в кримінально-виконавчій інспекції ДПтС.
Як повідомили в прес-службі ДПтС, після звільнення від відбування основного виду кримінального покарання у вигляді позбавлення волі на підставі акту Президента України про помилування, відносно Ю.Луценка виконується рішення суду про додаткову міру покарання (позбавлення права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на установах, підприємствах, організаціях всіх форм власності строком на 3 роки).
Сьогодні, 19 квітня, Ю.Луценко звернувся до КВІ із заявою про надання дозволу на виїзд за кордон для лікування. На підставі вимог ч.2 ст.34 Кримінально-виконавчого кодексу України кримінально-виконавчою інспекцією винесено постанову про надання такого дозволу, оригінал якої вручено особисто Ю.Луценку.