У Януковича займуться клопотанням про помилування Тимошенко

Звернення жінок-депутатів Лілії Гриневич, Марії Матіос, Людмили Денісової, Олександри Кужель та Ірини Луценко до глави держави Віктора Януковича з проханням помилувати екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко сьогодні передано Комісії при Президентові України з питань помилування.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

Комісія повинна розглянути це звернення та внести свої пропозиції главі держави, відзначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня жінки-депутати передали до Адміністрації Президента України клопотання про помилування Ю.Тимошенко.

Загалом клопотання підписали 21 жінка - народний депутат із трьох опозиційних парламентських фракцій, а також позафракційні. Жінки просять Президента помилувати Ю.Тимошенко у справі щодо підписання газових угод.