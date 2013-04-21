Гідрометцентр оголосив штормове попередження в Україні
12:29, 21 квітня 2013Політика
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У Києві та в Київській області очікуються окремі пориви вітру до 15-18 м/с.
Гідрометцентр прогнозує приморозки з наступного тижня / Фото : wiadomosci.wp.pl
Український гідрометеорологічний центр оголосив штормове попередження на 21 квітня.
"Вдень 21 квітня в країні, окрім західної частини, окремі пориви вітру 15-18 м/с; у південній частині, в центральних та східних областях подекуди грози", - зазначається в повідомленні.
У Києві та в Київській області очікуються окремі пориви вітру до 15-18 м/с., повідомляє ТСН.
Раніше повідомлялося, що Гідрометцентр прогнозує приморозки з наступного тижня.
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