Кабмін замінив одразу трьох заступників голови «Нафтогазу»

Розпорядження 22 квітня опубліковані на веб-порталі Кабміну.

Зокрема, розпорядженням №253-р першим заступником голови правління НАК «Нафтогаз України» призначено Валентина Франчука.

Розпорядженням №252-р заступником голови правління НАК «Нафтогаз України» призначено Володимира Триколича, який раніше обіймав посаду першого заступника голови правління НАК.

Розпорядженням №254-р заступником голови правління НАК «Нафтогаз України» призначено Дмитра Мормуля.

Як повідомляв УНІАН, раніше у відставку подали заступник міністра енергетики і вугільної промисловості Володимир Макуха і директор Національної енергетичної компанії (НЕК) "Укренерго" Анатолій Ходаковський. Разом з тим, діючий голова правління НАК Євген Бакулін зберіг свою посаду.