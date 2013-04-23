Міліція каже, що контролює ситуацію на ТВі, але позову від керівництва немає

Від керівництва ТВі будь-яких позовів про незаконне захоплення телеканалу невідомими особами не надходило.

Про це УНІАН повідомили у столичному главку міліції, коментуючи заяву відстороненої від керівництва гендиректора ТВі Наталії Катеринчук, яка заявила журналістам, що звернулася до міліції з позовом щодо захоплення каналу невідомими людьми.

Разом з тим у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м. Києві зазначили, що сьогодні о 12.09 до чергової частини столичної міліції спецлінією «102» надійшло повідомлення від одного зі співробітників телеканалу, що в адміністративну будівлю на вулиці Гайдара, 50 увірвалося близько 30 невідомих чоловіків, які зачинилися зсередини та не впускають журналістів на роботу.

За викликом одразу виїхали слідчо-оперативна група та керівництво Голосіївського райуправління столичної міліції.

На місці події правоохоронці з’ясовують усі обставини конфлікту та забезпечують охорону громадського порядку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 квітня, генеральний директор ТВі Н.Катеринчук заявила про рейдерську атаку на телеканал. «Це рейдерская атака на телеканал. Ніхто його не продавав, не змінював, і власник Костянтин Кагаловський перебуває в Києві. Ситуація буде залагоджена в найближчий день», - цитує прес-служба ТВі слова Н.Катеринчук.

Сьогодні ж з електронної поштової скриньки прес-служби телеканалу ТВі надійшло повідомлення, що телеканал очолив Артем Шевченко, а новим інвестором став Олександр Альтман. У повідомленні сказано: «Новим генеральним директором телеканалу ТВі став Артем Шевченко. Він змінив у керівництві каналу Наталію Катеринчук. Новим інвестором каналу став відомий американський бізнесмен Олександр Альтман».