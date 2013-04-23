Порошенко помилився, коли не голосував за відставку Кабміну – політолог

Про це сказав політолог Вадим Карасьов в інтерв'ю інтернет-виданню Forpost.

«Я думаю, що в даному випадку Петро Олексійович, незважаючи на свій серйозний і різноманітний політичний досвід і політичний бекграунд, припустився помилки, – сказав, зокрема, Карасьов. – Враховуючи той факт, що навколо можливих кандидатів від опозиції в мери Києва розгорнулася неабияка боротьба, не голосувати за відставку уряду – це ризикувати не висуненням від опозиції в якості об'єднаного кандидата, і підводити своїх прихильників і тих, хто хотів би бачити в даній якості саме самого Порошенка. Ну і це значить, ризикувати не тільки шансами зайняти пост київського мера, а й своєю політичною репутацією. У такій ситуації, за таких голосувань, потрібно бути на місці. У будь-якому випадку, мені здається, це виглядає дивно», – зазначив політолог.