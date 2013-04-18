Радник Путіна назвав ідею Януковича «ризикованим ходом»

Радник Президента РФ Сергій Глазьєв вважає, що в Митному союзі Росії, Білорусі та Казахстану має бути передбачено лише повноцінне членство й виступає проти надання спеціальних статусів для зацікавлених країн, зокрема України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав під час парламентських слухань у Держдумі РФ на тему: «Про хід євразійської економічної інтеграції».

«Для нас участь України в інтеграційному процесі дуже важлива. Але я не думаю, що вирішення цієї проблеми полегшить створення якогось проміжного статусу. Це процес дуже хворобливий у такій державі як Україна, де йде розтягування суспільства між європейським вибором і участю в нашому Митному союзі», - сказав С.Глазьєв.

Він вважає, що ідею інтеграції з Росією підтримує більшість громадян України, проте політична еліта орієнтована на європейський вектор інтеграції.

«У зв'язку з цим створення проміжних форм, що було запропоновано Януковичем свого часу, «3+1» – це ризикований хід, який дозволить нашим опонентам камуфлювати їхню відмову від участі в інтеграції», - сказав С.Глазьєв.

За його словами, таким чином, буде заспокоєно громадську думку, але насправді проходитиме деінтеграція.

При цьому він підкреслив, що Україна - найбільш бажаний партнер РФ у Митному союзі за обсягами економічної активності.

С.Глазьєв нагадав, що в листопаді планується підписати угоду про зону вільної торгівлі України з Євросоюзом, що закриє «юридичний шлях України в наш Митний союз». За його словами, після цього, щоб Україна ввійшла до МС, країнам «трійки» доведеться самим домовлятися про вільну торгівлю з Євросоюзом.

«Ми це робимо понад 20 років, але з боку ЄС тут немає переміщень у питанні створення ЗВТ із нашим МС, а Україні нав'язують. Це розтягує наш інтеграційний процес», - сказав С.Глазьєв.

На його думку, необхідно уникати двозначних форм інтеграції, поки є суспільна підтримка на користь євразійської інтеграції.

Як повідомляв УНІАН, Росія пропонує Україні вступити до Митного союзу, що дозволить знизити ціну на природний газ, що купується в РФ. Україна сподівається на підписання Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з Євросоюзом і пропонує секторальне співробітництво з МС за формулою «3+1».

6 березня Президент України Віктор Янукович заявив, що на переговорах із Президентом РФ Володимиром Путіним 4 березня обговорювалося питання формату роботи України з Митним союзом. За словами В.Януковича, сторони домовилися продовжити роботу не лише на рівні урядів, але й із залученням виконавчого органу Митного союзу. Він зазначив, що після цієї роботи протягом півтора – максимум двох місяців має відбутися зустріч президентів Казахстану, Білорусі, Росії та України.

18 березня 2013 року прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що приєднання України до Митного союзу в форматі «3 +1» неможливе.

Також Д.Медведєв заявив, що в Договорі про створення Євразійського економічного союзу Росії, Білорусі та Казахстану може бути передбачено статус спостерігача.

19 березня прем'єр-міністр Микола Азаров повідомив, що Україна веде переговори з Митним союзом про отримання статусу спостерігача.

Сьогодні, 18 квітня, член Колегії (міністр) із основних напрямків інтеграції та макроекономіки Євразійської економічної комісії (ЄЕК) Тетяна Валова заявила, що Україна, Вірменія та Молдова як спостерігачі при ЄврАзЕС повинні мати можливість отримати спеціальний статус у майбутньому Євразійському економічному союзі.