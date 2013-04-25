Кабмін хоче карати керівників підприємств за збитки чи необґрунтовані премії
Кабмін пропонує Раді посилити відповідальність керівників підприємств за заподіяні збитки або необґрунтовані преміальні виплати.
Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді законодавчо закріпити відповідальність керівників підприємств за заподіяні своєму підприємству збитки або необґрунтовану виплату преміальних платежів працівникам – аж до звільнення.
Про це йдеться в законопроекті № 2903 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту прав інвесторів, розміщеному на веб-порталі Верховної Ради.
У законопроекті, зокрема, пропонується не покладати провину за збиток, заподіяний в ході виробничо-господарського процесу, на працівника, особливо якщо працівник перебував у стані крайньої необхідності. «Разом з тим, відповідальність за недоотриманий підприємством дохід покладається тільки на посадовців підприємства», - йдеться в законопроекті.
Крім того, законопроект дозволяє звільняти посадовців за допомогою розірвання трудового договору з ними без пояснення причин, але із застосуванням обов'язкових компенсаторних процедур. Зокрема, мінімальний розмір вихідної допомоги при розірванні трудового договору не повинен бути меншим від сумарного обсягу середньої зарплати за 6 місяців.
«Ухвалення законопроекту дасть змогу чітко врегулювати питання процедур звільнення і матеріальної відповідальності посадовців підприємств. Таким чином, інтереси самого підприємства, а також інвесторів і акціонерів підприємства будуть захищені краще», - повідомляється в пояснювальній записці до законопроекту.
Довідка УНІАН. На сьогодні правові відносини між інвесторами, акціонерами і власниками підприємств регулюються Кодексом законів про працю і Законом України «Про акціонерні товариства». До парламенту для розгляду на поточній сесії подано проект Трудового кодексу, підготовлений народними депутатами Я.Сухим і О.Стояном (обидва від Партії регіонів), який також зачіпає ряд аспектів цієї сфери.