Колишньому адвокату Ющенка погрожують вбивством

Адвокату дочірньої компанії «Укргазвидобування» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», керуючому партнеру адвокатського об’єднання „Адвокатська фірма „Пукшин і Партнери” Ігор ПУКШИНУ погрожують вбивством.

Як повідомив УНІАН сам І.ПУКШИН, 13 червня близько 21.55 невідома особа, зателефонувавши з мобільного телефону, висловила йому погрозу вбивством у зв’язку із професійною діяльністю – наданням правової допомоги дочірній компанії «Укргазвидобування» у господарських справах, іншою стороною в яких є ТОВ ВКФ „ПІК”.

І.ПУКШИН повідомив, що «адвокатська фірма «Пукшин і Партнери» надає правовому допомогу дочірній компанії «Укргазвидобування» щодо представництва інтересів останньої у господарських спорах: про витребування майна загальною вартістю 24 млн. грн. із незаконного володіння ТОВ ВКФ «ПІК» та про стягнення з ДК «Укргазвидобування» 33 млн. грн. на користь ТОВ ВКФ «ПІК».

За словами І.ПУКШИНА, він звернувся з відповідною заявою до Генеральної прокуратури України.

„Такі дії невідомого підпадають під ознаки злочину, передбаченого частиною 1 статті 398 Кримінального кодексу України”, – наголосив адвокат.

Коментуючи суть справи, І.ПУКШИН зазначив, що постановою Вищого господарського суду України від 24 листопада 2005 року було визнано недійсними договори управління майном та зобов’язано ТОВ ВКФ «ПІК» передати майно на користь ДК «Укргазвидобування». „Тобто, фактично суд вказав на протиправність володіння ТОВ ВКФ «ПІК» таким державним майном”, - сказав І.ПУКШИН.

Разом з цим, незважаючи на невиконання протягом шести місяців рішення суду, ТОВ ВКФ «ПІК» звернулося до Господарського суду Харківської області із позовом про стягнення з ДК «Укргазвидобування» близько 33 млн. грн., розповів він далі.

13 червня 2006 року Господарський суд Харківської області відмовив ТОВ ВКФ «ПІК» у задоволенні позову про стягнення 33 млн. грн., отже, рішення винесено на користь ДК «Укргазвидобування», інтереси якої в даному спорі представляє адвокатська фірма «Пукшин і Партнери», сказав І.ПУКШИН.

Увечері того ж дня йому зателефонував невідомий, який погрожував вбивством.

„Обставини, які супроводжували погрозу вбивством, пов’язані з наданням АТ «Адвокатська фірма «Пукшин і Партнери» правової допомоги ДК «Укргазвидобування» по спорах щодо майна та коштів загальною вартістю близько 60 мільйонів гривень, а погроза була висловлена одразу після прийняття судом рішення не на користь ТОВ ВКФ «ПІК», тому очевидно, що особа, яка погрожувала мені, усвідомлює, що висловлена нею погроза здатна викликати у мене побоювання у зв’язку із її реалізацією, і бажає цього”, - сказав він.

У цьому зв’язку І.ПУКШИН наголошує, що „метою погрози вбивством є припинення діяльності по наданню правової допомоги ДК «Укргазвидобування» у спорах з ТОВ ВКФ «ПІК», зокрема, в одній справі засідання суду призначене на 22 червня 2006 року, в іншій у майбутньому передбачається перегляд рішення в апеляційному та касаційному порядку”.

У заяві до Генеральної прокуратури адвокат просить вжити передбачених кримінально-процесуальним законодавством заходів щодо встановлення особи, винної у скоєнні злочину, та притягнення її до кримінальної відповідальності.

Довідка УНІАН. І.ПУКШИН - колишній заступник міністра юстиції України, №101 у списку "Нашої України" на парламентських виборах 2006 р. Адвокатська фірма "Пукшин і Партнери" входить до десятки провідних юридичних фірм за рейтингом "Юридической практики". Фірма представляла кандидата у Президенти Віктора ЮЩЕНКА у Верховному Суді України у справі про масові порушення законодавства під час виборів Президента України у 2004 р., а також представляла Кабінет Міністрів у справі Нікопольського заводу феросплавів.