"Молоді демократи" вимагають звільнити Тимошенко

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».

За словами Івана Крулька, голови ВМГО «Батьківщина Молода», яка є членом IYDU, прийняття декларації – «це наслідок розуміння європейськими партнерами тих небезпечних тенденцій, які спостерігаються в Україні».

Зокрема, як йдеться в декларації Міжнародного союзу молодих демократів, «в Україні під керівництвом Віктора Януковича протягом останніх трьох років спостерігається занепад демократичних цінностей та інститутів». Представники влади намагаються втручатися і контролювати судову систему, в тому числі, прагнучи позбавити можливості повноцінного функціонування українську опозицію, вважають в IYDU.

«Ілюстрацією нехтування демократичними цінностями Віктором Януковичем є справа, порушена по відношенню до колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка була несправедливо засуджена та ув’язнена за безпідставними обвинуваченнями, з метою знищення її авторитету та перешкоджання її політичної активності», - підкреслюється в декларації.

У зв’язку з цим IYDU, зокрема, закликає українську владу поважати верховенство права та забезпечити незалежність судової системи.

Також у декларації міститься заклик до української влади «припинити політичні репресії та тортури над політичними в’язнями, здійснити безумовне звільнення та відновлення основних прав Юлії Тимошенко та всіх інших українських політичних в’язнів».

*** Міжнародний союз молодих демократів – всесвітнє об’єднання молодіжних організацій правоцентристських політичних партій. Членами цієї організації є 80 молодіжних організацій з 50 країн світу.