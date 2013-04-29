Арбузов зрозумів, що даремно сказав про Кличка те, що думав
Віце-прем'єр готовий забрати свої слова назад.
Перший віце-прем'єр Сергій Арбузов готовий забрати назад свої слова про те, що неголосування лідера "УДАРу" Віталія Кличка за відставку уряду свідчить про його зрілість.
Про це він заявив в ефірі телеканалу "Інтер", повідомляє Українська правда.
"Це дивовижна історія. Ще раз переконуюся, що не завжди потрібно говорити про те, про що думаєш", - зазначив Арбузов.
"Я дійсно вважаю, що розумні речі роблять ті люди, які дозріли до цього. Якщо когось це образило, я готовий забрати свої слова назад", - сказав віце-прем'єр.
У той же час, Арбузов висловив упевненість, що найближчим часом уряд знайде порозуміння з народними депутатами.
"Упевнений, що найближчим часом ми знайдемо порозуміння, і наша робота буде дуже плідна для кінцевих споживачів нашої роботи - громадян України", - сказав він.
Як відомо, минулої неділі в ефірі каналу ICTV Арбузов заявив, що відсутність Кличка у сесійній залі під час голосування за відставку уряду свідчить про його політичну зрілість.
В партії "УДАР" висловили здивування цим висловлюванням Арбузова.