Арбузов зрозумів, що даремно сказав про Кличка те, що думав

Перший віце-прем'єр Сергій Арбузов готовий забрати назад свої слова про те, що неголосування лідера "УДАРу" Віталія Кличка за відставку уряду свідчить про його зрілість.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Інтер", повідомляє Українська правда.

"Це дивовижна історія. Ще раз переконуюся, що не завжди потрібно говорити про те, про що думаєш", - зазначив Арбузов.

"Я дійсно вважаю, що розумні речі роблять ті люди, які дозріли до цього. Якщо когось це образило, я готовий забрати свої слова назад", - сказав віце-прем'єр.

У той же час, Арбузов висловив упевненість, що найближчим часом уряд знайде порозуміння з народними депутатами.

"Упевнений, що найближчим часом ми знайдемо порозуміння, і наша робота буде дуже плідна для кінцевих споживачів нашої роботи - громадян України", - сказав він.

Як відомо, минулої неділі в ефірі каналу ICTV Арбузов заявив, що відсутність Кличка у сесійній залі під час голосування за відставку уряду свідчить про його політичну зрілість.

В партії "УДАР" висловили здивування цим висловлюванням Арбузова.