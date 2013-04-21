Арбузов побачив у відсутності Кличка на голосуванні його політичну зрілість

Про це він сказав в ефірі каналу ICTV у неділю ввечері, повіфдомляє Українська правда.

"Голосування підтвердило, що не всі опозиційні депутати були згодні голосувати за відставку уряду. Наприклад, не було лідера опозиції пана Кличка. Я думаю, що це свідчить про його політичну зрілість", - сказав Арбузов.

За його словами, Кличко розуміє, що "брати на себе таку відповідальність, відправляти уряд, коли є криза – це дуже відповідальне рішення". "Потрібно бути дуже сміливою людиною, але зовсім не думати про країну", - додав урядовець.

Він також назвав свідченням дискусії в опозиції той факт, що під час голосування не було депутата від УДАРу Віктора Пинзеника.

Крім того, Арбузов зазначив, що під час виступів опозиціонерів у Верховній Раді перед цим голосуванням "лунали тільки такі речі, які були необґрунтовані, опозиція казала про ті речі, які не може довести".

"Якби була дискусія, то тим діячам, хто казав про якісь питання, було б дуже важко відповідати на питання, які я б мав можливість їм поставити", - додав він.

Арбузов також сказав, що в уряді саме він є людиною, відповідальною за налагодження стосунків з народними депутатами.

"Ви бачите цю людину, це я. Я працюю з депутатами, кожний пленарний тиждень знаходжуся на погоджувальній раді, кожний раз кажу про те, що ми намагаємося плідно працювати, я відповідаю на питання, я зустрічаюся з депутатами, приймаю депутатів. Хоча депутати кажуть, що недостатньо цього, я шукаю вільний час для того, щоб ці зустрічі були триваліші і плідніші", - сказав перший віце-прем'єр.

Як повідомлялося, Верховна Рада 19 квітня не підтримала резолюцію недовіри Кабінету міністрів, результатом якої могла бути відставка уряду.

За резолюцію недовіри проголосували 190 народних депутатів за необхідних 226 для позитивного рішення.

Згідно з офіційними результатами голосування, під час голосування за проект постанови про висловлення недовіри Кабінету міністрів у залі були відсутні, зокрема, депутати фракції "Батьківщина" Микола Мартиненко, Андрій Павелко, Леонід Сергієнко, Андрій Шевченко, Віталій Данилов, Денис Дзендзерський, Сергій Фаермак.

Не були присутні в залі під час голосування також семеро депутатів фракції "УДАР": Віталій Кличко, Едуард Гурвіц, Микола Паламарчук, Юрій Савчук, Ярослав Дубневич, Віктор Пинзеник, Павло Рябікін.

Пізніше нардепи від "Батьківщини" Сергій Соболєв і Анатолій Гриценко сказали, що на засідання фракції депутатів попереджали про можливість виключення з фракції в разі неголосування за відставку уряду.