Тюремники показали палату Тимошенко (фото)

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

Як йдеться в повідомленні, зважаючи на наявність кондиціонеру у палаті засудженої та можливий негативний вплив від його використання, рішення про встановлення вентилятора було прийнято керівництвом Качанівської виправної колонії за погодженням з керівництвом медзакладу.

Будь-яких інших побажань з питань покращання побутових умов у палаті від Ю.Тимошенко на адресу керівництва лікарні чи виправної колонії не надходило, зазначили в ДПтС.

При цьому в пенітенціарній службі додали, що в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах порядок облаштування житлових та побутових приміщень для ув'язнених і засуджених чітко регламентується відповідною нормативною базою. Зокрема, на 50-100 чоловік передбачено лише 1 холодильник та 1 телевізор, який дозволено переглядати у спеціально відведений на це розпорядком дня час. Миття утримуваних осіб в установах ДПтС здійснюється 1 раз на 7 днів у спеціально облаштованому приміщенні. Ці та інші норми і правила відбування покарання застосовують як до засуджених чоловіків, так і до засуджених жінок, зазначається в повідомленні.

Окремо ДПтС нагадує, що на вимогу Ю.Тимошенко керівництвом пенітенціарного відомства неодноразово приймалось рішення про зміну законодавчо визначеного порядку охорони та забезпечення заходів безпеки стосовно самої Ю.Тимошенко (телефонні розмови, відеонагляд, присутність вартового тощо).

Фото : ДПтС України