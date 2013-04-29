В.о. мера Черкас став комуніст

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином він автоматично став в.о. міського голови Черкас

За відставку тепер вже колишнього секретаря Черкаської міськради Віктора Горкуна (фракція Партія регіонів) проголосувало 36 депутатів.

Сьогодні на сесії він заявив, що подав заяву про складення повноважень.

За обрання новим секретарем Черкаської міськради В.Білоусова проголосували теж 36 депутатів.

Як повідомляв УНІАН, перед цим Черкаська міськрада обрала новий виконком.

Із попереднього складу лишився лише перший заступник міського голови Черкас Віктор Беззубенко (ПР).

Екс-начальник Головного управління капітального будівництва Черкаської ОДА Борис Євмина став заступником з питань діяльності виконавчих органів, екс-директор КП “Черкаситеплокомуненерго” Павло Карась – заступником з питань діяльності виконавчих органів, офіцер міліції Валерій Герасименко – керуючий справами Черкаського міськвиконкому. Вони також автоматично увійшли до нового складу міськвиконкому.

Також членами виконкому стали: депутат Черкаської облради Анатолій Бондаренко (“ВО “Батьківщина”), депутат Черкаської облради Станіслав Овчаренко, керівник ПАТ “Юрія” Олег Кашко, голова Спілки роботодавців в області, екс-голова правління ВАТ “Азот” Борис Райков.