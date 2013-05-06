Україна боротиметься з незаконними мігрантами разом з Ісландією

Уряд України прийняв розпорядження від 29 квітня 2013 р. № 277-р «Про схвалення проекту Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Ісландії про реадмісію осіб», повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Як зазначається, положення Угоди спрямовані на створення правових умов, необхідних для започаткування та координації співробітництва компетентних органів двох країн з питань попередження та протидії незаконній міграції.

Зокрема, підписання угоди забезпечить введення в дію погоджених сторонами принципів і норм, що визначають швидкі й ефективні процедури ідентифікації та безпечного й організованого повернення осіб, які не виконують правила в’їзду, виїзду та перебування на територіях держав договірних сторін.