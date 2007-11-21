Томенко каже, що голосувати за Плюща - це все одно, що за Януковича

Заступник лідера Блоку Юлії Тимошенко Микола ТОМЕНКО сумнівається, що в перший день роботи новообраного парламенту буде створена коаліція та обраний голова Верховної Ради.

Таку думку він висловив в інтерв’ю Бі-Бі-Сі.

“Думаю, що 23 листопада, коли відкриється Верховна Рада, коаліція не буде створена і не буде голосування за кандидатуру голови Верховної Ради. Депутати лише складуть присягу”, - сказав М.ТОМЕНКО.

При цьому, за його словами, мінімум 27 листопада усі повинні чітко знати: буде створена коаліція між БЮТ та блоком “Наша Україна – Народна самооборона” чи ні.

М.ТОМЕНКО зазначив, що існує сценарій, за яким можна ситуативно обрати керівництво Верховної Ради, а потім не поспішати зі створенням коаліції. “Але такий сценарій є зневажливим у ставленні до виборця, тому що це означає: за кого ви не голосуйте, все одно рішення будуть підкилимні, й будуть прийматися ситуативно, залежно від кон’юнктури моменту і настрою того чи іншого політичного лідера в конкретний історичний час”, - сказав він.

За словами М.ТОМЕНКА, в такому сценарії зацікавлені багато політичних сил. Зокрема, Блок Литвина, оскільки це дасть йому можливість бути гравцем у розгляді навіть дрібних питань. Серед зацікавлених у такому сценарії М.ТОМЕНКО також назвав Партію регіонів і КПУ. “І остання група – це частина людей в оточенні Президента, які працюють в Секретаріаті Президента, які повернули собі статус впливового інституту влади. Оцей гравець, впливові люди в Секретаріаті чи загалом в оточенні Президента – це найбільш небезпечний аргумент для Президента не поспішати створювати коаліцію”, - сказав він.

М.ТОМЕНКО також наголосив, що особисто не готовий голосувати за ситуативного голову Верховної Ради від «Нашої України» за умови, коли коаліції немає. “Як можна голосувати, наприклад, за Івана ПЛЮЩА як за голову Верховної Ради, якщо він пропонує коаліцію з Партією регіонів? Таким чином, це означатиме, що я голосую за ПЛЮЩА як за голову Верховної Ради і за ЯНУКОВИЧА - як за прем’єр-міністра?”, - запитав заступник лідера БЮТ.

За його словами, відсутність коаліції змушує БЮТ думати, як діяти у Верховній Раді навіть під час розгляду таких кадрових питань, як голова Верховної Ради. “Спочатку має бути коаліція, а все решта – потім”, - сказав М.ТОМЕНКО.