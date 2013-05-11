Держсекретар США: Вашингтон розраховує на звільнення Тимошенко

Про це заявив держсекретар США Джон Керрі перед зустріччю з міністром закордонних справ України Леонідом Кожарою, повідомляє РІА «Новости».

«Одне з питань, які я сподіваюся обговорити сьогодні, - робота з Європейським Співтовариством з метою виконання умов для підписання Угоди про асоціацію, яке, як ми сподіваємося, відбудеться незабаром. Зокрема, ми сподіваємося на те, що лідери пропрацюють деякі складні питання щодо цих перетворень. Ми сподіваємося, що до їх числа входитиме припинення кримінального переслідування деяких людей, особливо колишнього прем`єр-міністра Тимошенко», - сказав Керрі.

Раніше ЄС дав зрозуміти, що Угода про асоціацію з Україною не буде підписана, якщо влада не звільнить Тимошенко. Наприкінці квітня представник американського Держдепу Патрік Вентрелл заявляв, що США закликають звільнити екс-прем`єра України.

Керрі не став детально зупинятися на справі Тимошенко. За його словами, на переговорах з Кожарою обговорюватиметься співпраця у сфері безпеки.

«Ми твердо маємо намір допомогти Україні працювати над тим, щоб стати процвітаючою європейською демократією, і ми цінуємо її відданість цій меті», - додав держсекретар США.