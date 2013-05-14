Політолог: українці цілком здатні на "тиху революцію"

Про це він заявив напередодні у Будапешті під час шостого форуму "Європа-Україна", присвяченого перспективам євроінтеграції України.

«Парламентські вибори 2012 року засвідчили: за вкрай неохочої участі у різних акціях протесту, українці цілком здатні «озброїтися бюлетенями» і зробити «тиху революцію». Таким чином, є підстави стверджувати, що цей прихований протест в українському суспільстві найближчими роками тільки наростатиме», - сказав Омельченко, презентуючи аналітичну доповідь Інституту Горшеніна «Україна 2012. Трансформація».

Наголошується, що з презентації цієї доповіді розпочалася робота форуму. Документ аналізує зміни, події в зовнішній і внутрішній політиці України, економіці, суспільстві, у сферах прав людини, свободи ЗМІ, реформуванні судового устрою тощо минулого року, що дозволяє виразніше накреслити прогнози на розвиток подій в 2013 році.

Зокрема, в доповіді зазначається, що головною подією, яка задавала тон усій внутрішньополітичній ситуації у 2012 році, стали парламентські вибори. Їх результати продемонстрували, окрім іншого, важливу тенденцію – трансформації в громадській думці.

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«Несподівано високий результат «Свободи» (особливо у східних регіонах країни), а також значно вищий результат Об'єднаної опозиції порівняно з прогнозами соціологів, дозволив експертам говорити про якийсь новий електоральний феномен. Річ у тому, що на парламентських виборах-2012 соціологи фіксували дуже високий рівень виборців (25-30%), які не визначилися, – людей, яким важко відповісти на запитання про свої політичні пристрасті аж до самого дня голосування. Ці відсотки розподілилися за підсумками виборів переважно на користь опозиційних політичних сил. Йдеться про якусь нову форму прихованого політичного протесту, масштаб якого був настільки великим, що традиційні методи вивчення громадської думки не змогли дати достовірну картину електоральних переваг українців під час самої кампанії», - цитує LB.ua.

Крім того, дослідники відзначили, що третій рік поспіль під час протестів в Україні найчастіше порушуються соціально-економічні питання (43% протестів у 2012 році). У 2012 році ідеологічні питання або проблеми громадянських прав порушувалися лише у 24% і 17% випадках протестів, відповідно, повідомив Омельченко.

Крім того, він підкреслив, що у рамках виборчої кампанії жодна партія-фаворит не приділяла уваги програмним питанням. «Експерти Інституту Горшеніна ще в 2007 році, ґрунтуючись на результатах річної дослідницької програми «Ментальні основи вибору», дійшли висновку, що українські виборці не пов'язують свій політичний вибір зі своїм життям – своїм добробутом, матеріальним достатком, комфортом і соціальним захистом. Можливо, саме ця причина робить боротьбу програм незатребуваною на українських виборах», - відзначив експерт.

Наголошується також, що на форумі, організованому Міністерством закордонних справ Угорщини і Інститутом східноєвропейських досліджень Варшавського університету, присутні понад 300 представників України, ЄС, Росії і країн "Східного партнерства".

Перший форум "Європа-Україна" відбувся у 2007 році у Вроцлаві, усі подальші проходили в Києві.