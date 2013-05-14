Антикорупційний закон усуне низку прогалин в законодавстві - Клюєв

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв, коментуючи ухвалення парламентом закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики, повідомили УНІАН у прес-службі РНБО.

На думку Клюєва, це один з найважливіших законопроектів, які мали бути ухвалені на шляху до підписання Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Клюєв нагадав, що прийняття цього документу також передбачено Планом дій щодо лібералізації Євросоюзом візового режиму для України.

Він повідомив, що закон уточнює поняття «близькі особи» та «конфлікт інтересів», процедури проведення спеціальної перевірки кандидатів на державні посади та антикорупційної експертизи законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів. Крім того, закон відкриває для доступу громадськості на сайті Мін'юсту частину даних Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, зазначив Клюєв.

Важливим нововведенням секретар РНБО назвав створення механізму контролю фінансових декларацій чиновників. Однак, за його словами, ще належить на практиці реалізувати якісну роботу цього механізму, що, можливо, потребуватиме додаткового вдосконалення законодавчої бази.

Секретар РНБО підкреслив, що цей закон є результатом співпраці влади і опозиції, і разом із ще кількома законами, прийнятими у квітні, повинен істотно зміцнити антикорупційне законодавство.

Він висловив упевненість, що Україна обов'язково досягне успіху у зменшенні рівня корупції.