Ющенко підшукав для Кириленка інше крісло?

Сьогодні на зустрічі майбутніх депутатів фракції "Наша Україна–Народна самооборона" (НУНС) з президентом Віктором Ющенком буде оголошено рішення політради блоку рекомендувати В’ячеслава Кириленка на пост голови фракції, повідомляє Коммерсантъ-Україна.

"Рішення про те, щоб лідером фракції став В’ячеслав Кириленко, було погоджене у понеділок абсолютно зі всіма членами політради і одноголосно підтримане", - повідомив виданню член політради НУНС, лідер Партії захисників вітчизни Юрій Кармазін. На думку Коммерсанта, його заява є непрямим підтвердженням того, що члени політради НУНС відмовилися від свого попереднього рішення висунути пана Кириленка на посаду голови Верховної ради. Очікується, що в ході сьогоднішньої зустрічі з депутатами Віктор Ющенко рекомендуватиме їм підтримати нову кандидатуру – секретаря Ради національної безпеки і оборони Івана Плюща. Самого пана Плюща на цій зустрічі, можливо, не буде, оскільки його чекають сьогодні в Сімферополі, в Раді міністрів, де відбудеться засідання робочої групи з підготовки порядку денного засідання Радбезу.

За інформацією Ъ, альтернативи панові Кириленку в НУНС немає. Під час обговорення кандидатури на пост голови майбутньої фракції НУНС лідер блоку Юрій Луценко продемонстрував відсутність будь-якого бажання посісти цю посаду. "Амбіції Юрія Луценко зараз направлені у бік майбутнього уряду, і він перший запропонував кандидатуру Кириленка на посаду голови фракції", - сказав один з учасників засідання, який побажав залишитися неназваним.

Слід зазначити, що в бесідах off records члени блоку НУНС висловили незадоволення тим, як швидко політрада блоку змінює свої рішення. "Розмови про те, яке крісло займе Кириленко, вже починають дратувати, - сказав співбесідник видання.– Спочатку він (В’ячеслав Кириленко) тричі примушував нас пройти принизливу процедуру – розписатися в тому, що ми за нього голосуватимемо на виборах спікера. Тепер від нас вимагають голосувати за його головування у фракції!" Втім, у тому, що В’ячеслав Кириленко у результаті очолить фракцію, рядові депутати НУНС не сумніваються. "Хіба тут можуть бути якісь сумніви? Звичайно, главою буде Кириленко", - заявив Юрій Ключковський.

Немає сумнівів і в тому, хто стане лідером фракції БЮТ. Не дивлячись на прем`єрські амбіції Юлії Тимошенко, представники блоку у один голос вчора заявили, що лідером майбутньої фракції буде саме пані Тимошенко. "Без всяких сумнівів главою фракції буде лідер блоку Юлія Тимошенко", - сказав заступник голови БЮТ Йосип Вінський.

У Партії регіонів заявили, що остаточне рішення про той, хто стане лідером фракції у Верховній раді VI скликання, поки не прийнято і "кадрової революції" теж не передбачається. Відомо, що зараз розглядаються дві кандидатури – прем`єр-міністр, лідер ПР Віктор Янукович і глава фракції ПР у Верховній раді V скликання, кандидат в народні депутати Раїса Богатирьова. Хто з них стане керівником фракції ПР, залежить від того, буде партія в коаліції або в опозиції.

Що стосується Компартії, то керівництво майбутньої фракції залишиться те саме, що було у Верховній раді V скликання. Пан Симоненко заявив: "Все вже вирішено. Я буду лідером фракції. Мене підтримали одноголосно. У нас багато людей, але фракція чомусь визнала, що я найбільш гідний".

У майбутній фракції блоку Литвина "на сто відсотків" упевнені, що головою стане Володимир Литвин.