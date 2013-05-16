СБУ пригрозила політикам, які планують «заварити кашу» під час мітингів

У Службі безпеки України заявили, що їм стало відомо про підготовку провокацій під час масових заходів 18-19 травня.

Правоохоронні органи у межах наданих законодавством повноважень реагуватимуть на кожний протиправний вчинок учасників масових заходів у Києві 18-19 травня, незалежно від приналежності правопорушників до тієї чи іншої політичної сили.

Про це повідомили УНІАН у прес-службах МВС та СБУ, зауваживши, що питання, пов'язані із забезпеченням миру і злагоди в суспільстві, стабільності і спокою в державі, є одним із напрямів державної політики у сфері національної безпеки. Завдання із попередження протиправних проявів та недопущення дестабілізації ситуації в країні покладаються на Міністерство внутрішніх справ та Службу безпеки України.

18-19 травня окремі громадсько-політичні організації планують провести масові заходи у центральній частині Києва.

Інформація, що надходить до правоохоронних органів, свідчить про зацікавленість окремих політичних лідерів та активістів використати проведення багатолюдних акцій для провокування фізичних сутичок між політичними опонентами, інспірування порушень громадського порядку, інших протиправних проявів з метою популяризації власних політичних сил, навіть шляхом завдання шкоди життю та здоров'ю громадян і міжнародному іміджу України.

Правоохоронні органи в межах наданих законодавством повноважень реагуватимуть на кожний протиправний вчинок незалежно від приналежності правопорушників до тієї чи іншої політичної сили.

За вчинення протиправних дій винні особи нестимуть передбачену законодавством кримінальну та адміністративну відповідальність.