Президент здійснив кадрові зміни в СБУ

Відповідні укази розміщені на сайті глави держави.

Так, з посади начальника Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення СБУ звільнено Олега Фаренія. Замість нього призначено Віктора Сорокіна.

Також Президент призначив Івана Мусієнка ректором Національної академії Служби безпеки України, звільнивши перед тим з цієї посади Євгена Скулиша.

Крім того, Янукович звільнив Володимира П'яту з посади начальника Управління СБУ у Хмельницькій області, призначивши на цю посаду Віктора Крайтора.

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На посаду начальника Управління СБУ в Сумській області призначено Андрія Василевського замість звільненого сьогодні Станіслава Курмана.

Крім того, Президент звільнив Ярослава Гавриша з посади начальника Управління СБУ в Чернівецькій області, призначивши на цю посаду Сергія Семишкура.

Звільнено також Олександра Дроботенка з посади начальника Управління СБУ в Полтавській області. Замість нього Управління тепер очолюватиме Олександр Масензов.

Крім того, Янукович звільнив начальника Департаменту оперативно-технічних заходів СБУ Андрія Меркулова і призначив на цю посаду Віктора Ченгару.