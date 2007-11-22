Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав співвітчизників з Днем Свободи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у вітанні йдеться: «Цим святом, започаткованим Помаранчевою революцією, відзначаємо зусилля всіх синів і доньок України, які впродовж нашої історії боролись і працювали задля незалежності народу, торжества справедливості та утвердження і додержання прав людини».

Водночас В.ЮЩЕНКО відзначає, що значення цього дня виходить за рамки політики, його роль загальнонаціональна і значима для всіх і кожного, для минулого і майбутнього.

«День Свободи для України – це день праці. Упевнений, що вона неминуче принесе нам важливі досягнення», – наголосив Президент.

В.ЮЩЕНКО констатує, що той факт, що в країні панує справжня воля для думки, позиції, вибору та ініціативи – незаперечний. «Найважливіше, що суспільство здобуло право на зміни, яке маємо сприймати не як дарунок, а як обов`язок діяти, змагатись і працювати для гідного життя», – вважає глава держави.

За його словами, українська демократія розвивається і знаходить вирішення своїх найскладніших проблем у мирний і цивілізований спосіб, а влада поступово вчиться бути відповідальною перед громадянами.

«Я твердо вірю в наш успіх. Україна не зійде зі шляху демократії, бо в її домі відбулося значно більше, ніж усі названі і незгадані перетворення, – тут зник страх, тут гідність здатна перемогти приниження, тут зростає наше покоління надії – покоління вже вільних людей», – сказано у привітанні.

Президент відзначає, що держава попереду має ще багато завдань, зокрема, «утвердити у владі чіткі, ефективні та консолідуючі правила, завдяки яким в країні постане належний порядок». У вимірі суспільному, на думку В.ЮЩЕНКА, потрібно підтримати громадську активність і самоорганізацію для поширення цінностей демократії, єдності і порозуміння.

День Свободи відзначається щороку 22 листопада згідно з указом Президента №1619/2005 від 19 листопада 2005 року.