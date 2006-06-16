Голову СБУ Дріжчаного під час виборів використовували для боротьби з БЮТ?

Колишній керівник Служби безпеки України, один з лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ стверджує, що нинішнього голову СБУ Ігоря ДРІЖЧАНОГО використовували під час виборчої кампанії як інструмент для боротьби з Блоком Юлії Тимошенко. Про це О.ТУРЧИНОВ заявив в інтерв’ю газеті «Україна молода», опублікованому сьогодні.

«Я здивований сфабрикуванням справи по прослуховуванню (О.ТУРЧИНОВА звинуватили в організації прослуховування, коли він очолював СБУ - УНІАН), хоча саме я боровся з цим явищем. І саме я ставив ДРІЖЧАНОМУ завдання покінчити з незаконними прослуховуваннями. Виходить, тоді він мене дезінформував, коли казав, що ми належно спрацювали з цього питання. А під час виборчої кампанії дезінформував уже все суспільство, коли ДРІЖЧАНОГО використовували як інструмент боротьби з нашим блоком», заявив О.ТУРЧИНОВ. (Як відомо, І.ДРІЖАНИЙ був заступником голови СБУ за часів керівництва цим відомством О.ТУРЧИНОВИМ – УНІАН)

Коментуючи критичні факти, наведені у резонансній публікації газети щодо діяльності нинішнього керівника СБУ І.ДРІЖЧАНОГО, колишній керівник Служби О.ТУРЧИНОВ заявив: «Мені некоректно виступати зі звинуваченнями на адресу чинного керівництва СБУ, тому що є якась етика відносин... З іншого боку, я хочу сказати, що в цілому криза сьогодні спостерігається не лише в суспільстві, а й насамперед у силових структурах». На підтвердження своїх слів щодо наявності кризи, О.ТУРЧИНОВ назвав те, що «не розслідуються політичні вбивства двох наших депутатів із Запоріжжя й Ніжина, яких убили протягом останнього тижня. Це i є показник, бо б`ють депутатів місцевих рад, які відмовляються голосувати на вимогу мафії. Відтак можна констатувати, що йде деморалізація силових структур. Бо в країні відсутня влада, як законодавча, так i виконавча».

Також О.ТУРЧИНОВ торкнувся питання внутрішніх розслідувань в СБУ за часів його керівництва відомством: «Дійсно, тоді ми проводили внутрішні розслідування в СБУ стосовно... (замислюється) багатьох персон Служби. Усі ці внутрішні розслідування були запротокольовані, матеріали є, але я не маю ні морального, ні юридичного права розголошувати, як i що там було». (Питання журналіста звучало наступним чином: «Під час роботи на посаді голови СБУ ви проводили два розслідування стосовно діяльності вашого заступника пана ДРІЖЧАНОГО, який вам дістався, якщо можна так сказати, «у спадок» від пана СМЕШКА. Тоді він одразу опинився на лікарняному, бо нібито найменше, що йому загрожувало, - це звільнення...»)

О.ТУРЧИНОВ також додав щодо внутрішніх розслідувань у СБУ: «У нас тоді багато було питань, були i звернення, пов`язані, ну, скажімо так... (пауза) із деякими... проблемами у стосунках між працівниками слідчого управління. І саме цей напрямок вів тоді пан ДРІЖЧАНИЙ. Так, внутрішнє розслідування з цього приводу було. Єдине, в чому я не хотів би брати участь, - це переводити проблему в якусь політичну площину. У вигляді помсти чи ще чогось. Хоча я знаю, що були намагання діячів із нового керівництва СБУ сфабрикувати матеріали щодо моєї діяльності на цій посаді».

За словами О.ТУРЧИНОВА, його дивують i непокоять «спроби компрометації чесних i порядних офіцерів Служби безпеки, в тому числі й тих, які зараз перебувають у фракції БЮТ».

Також О.ТУРЧИНОВ торкнувся справи порушеної прокуратурою, де свідками проходять колишній заступник голови СБУ КОЖЕМ`ЯКІН та сам О.ТУРЧИНОВ за фактами незаконного прослуховування посадовців, в тому числі тодішнього секретаря РНБО Петра ПОРОШЕНКА i тодішнього міністра юстиції Романа ЗВАРИЧА. «Так, дійсно, ми звернулися до суду у зв`язку з цими наклепницькими та сфабрикованими звинуваченнями, які лунали під час виборчої кампанії. Але вже другий місяць прокуратура неспроможна надати суду жодного матеріалу, який хоч якось пояснював би їхні звинувачення, їхні наклепи. Не прийшли представники Генпрокуратури до суду i останнього разу. До речі, дехто з нових керівників обміняв ці наклепи на своє нещодавнє призначення», - зазначив О.ТУРЧИНОВ.