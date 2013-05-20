Гриценко назвав підписану опозиціонерами декларацію «несподіваною і небезпечною»

Народний депутат з фракції «Батьківщина» Анатолій Гриценко назвав декларацію, підписану в суботу лідерами опозиційних парламентських фракцій, несподіваною, неприємною і небезпечною.

Про це він написав у своєму блозі.

«На Софійській площі оголошено й підписано вождями Декларацію, яка для людей думаючих і небайдужих стала несподіванкою. Неприємною і небезпечною», - зазначив Гриценко.

«Підписами вождів зафіксовано: єдиного кандидата в президенти у ПЕРШОМУ турі від опозиції - не буде. Значить, опозиційних кандидатів буде 50, 100, 150…», - вважає політик.

«Тож Янукович може успішно продовжувати "фашистські ігрища", з високими шансами на перемогу у 2015-му?!», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, у суботу лідери опозиційних парламентських фракцій підписали декларацію про координацію дій на президентських виборах 2015 року, в якій домовилися підтримати єдиного кандидата в президенти у другому турі за умови збереження нинішньої виборчої системи.

Водночас вони зобов’язалися висунути єдиного кандидата в першому турі, якщо влада "протисне" перехід до обрання президента в один тур.

Згідно з документом, три опозиційні сили координуватимуть свої дії на всіх етапах президентської кампанії.