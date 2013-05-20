«Парк Київська Русь» кличе на грандіозне святкування дня Києва

25-26 травня кращі бійці клубів історичної реконструкції зберуться у «Парку Київська Русь» на Чемпіонат України з середньовічного історичного фехтування «Зов Героїв I».

Витязі з різних міст нашої країни вийдуть на ратне поле саме під час святкування дня Києва, аби довести, що гідні слави своїх предків, які в давні часи боронили Київ і рідну землю від ворогів.

Серед учасників чемпіонату – бійці, які захищають честь збірної України з історичного фехтування на міжнародній арені та постійно посідають місця серед кращих бійців світу. Вони продемонструють уміння володіння зброєю у безкомпромісних поєдинках, боях 5 на 5 воїнів та 21 на 21 боєць. Видовищною буде масова битва – «стінка» на «стінку». Коли на Древній Київ опуститься вечір, на ристалищі схрестять мечі професійні бійці, яким невідомий страх.

Окрім середньовічних боїв, відвідувачі побачать живу колекцію коней кращих світових історичних порід, зібраних у Княжій конюшні «Парку Київська Русь». Під час свята гості Парку також зможуть взяти участь в активних розвагах, покататись на конях, постріляти у лучному тирі, приміряти середньовічні костюми. Підкріпити сили можна буде смачними й здоровими стравами середньовічної та сучасної кухні. Крім того, у програмі театралізовані постановки, трюки верхи на конях та виступ гурту етно-рок-музики «F.R.A.M.». Увечері – вогняне шоу та феєрверк.

Парк Київська Русь» розташований у с. Копачів Обухівського району Київської області. Дістатись можна маршрутними автобусами від ст. м. Видубичі або власним транспортом.

Вартість вхідного квитка – 100 грн, для пенсіонерів – 50 грн, діти дошкільного та шкільного віку відвідують Парк безкоштовно.

Деталі на сайті: http://www.parkkyivrus.com/

Для журналістів у суботу, 25 травня, буде організовано прес-тур.

За детальною інформацією і з питань акредитації звертатись 044 461 99 37, 067 263 30 24, odzenenko@gradkiya.com Оксана Дзененко.