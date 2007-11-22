Тимошенко зараз прийде в Секретаріат (доповнена)

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО має намір долучитися до зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА з депутатами від блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” в Секретаріаті глави держави. Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив народний депутат від БЮТ Михайло ПОЖИВАНОВ.

Він зазначив, що сьогодні о 15.00 відбулося засідання майбутньої фракції БЮТ під головуванням Ю.ТИМОШЕНКО. Однак, за його словами, через деякий час лідер БЮТ покинула його, мотивувавши це тим, що має намір відвідати Секретаріат Президента.

М.ПОЖИВАНОВ зазначив, що під час засідання обговорювалися організаційні питання щодо роботи фракції БЮТ в парламенті VI скликання, питання порядку денного першої сесії ВР, питання формування фракції. За його словами, було прийняте рішення, що фракцію БЮТ в ВР очолить Ю.ТИМОШЕНКО, а її заступниками стануть 10 осіб серед яких Олександр ТУРЧИНОВ, Микола ТОМЕНКО, Йосип ВІНСЬКИЙ, Віктор ПИНЗЕНИК та інші.

Відповідаючи на запитання, чи буде підтримувати БЮТ Івана ПЛЮЩА, в разі висунення його кандидатури на посаду голови ВР, М.ПОЖИВАНОВ зазначив, що саме так це питання не стояло. За його словами, на засідання всі депутати зійшлися на тому, що згідно з коаліційною угодою, посада спікера належить до квоти НУ-НС. “Тому буде підтримана та кандидатура, яку вони висунуть”, - сказав він. При цьому, М.ПОЖИВАНОВ наголосив, що питання обрання голови ВР буде виноситися на голосування тільки після того, як БЮТ та НУ-НС підпишуть коаліційну угоду. “Це для нас принципово. Жодних ситуативних голосувань не буде”, - сказав він. М.ПОЖИВАНОВ наголосив, що під час сьогоднішнього засідання усі депутати від БЮТ вкотре підтвердили свою готовність сформувати демократичну коаліцію з НУ-НС.