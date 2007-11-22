НУ-НС хоче переглянути лише один пункт угоди з БЮТ

Блок “Наша Україна – Народна самооборона” хоче переглянути лише один пункт коаліційної угоди з БЮТ, який стосується контрактної армії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам член блоку Роман ЗВАРИЧ, коментуючи підсумки зустрічі членів майбутньої фракції НУ-НС з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Р.ЗВАРИЧ нагадав, що Президент дуже чітко висловлював свою позицію щодо терміну переходу ЗСУ на контрактну основу, і це питання для нього є вкрай принциповим.

«Фракція, звичайно, буде піднімати це питання з партнерами», - сказав Р.ЗВАРИЧ, додавши, що в нього немає жодних сумнівів, що партнери погодяться з принциповою позицію Президента.

Водночас Р.ЗВАРИЧУ, за його словами, нічого не відомо про те, що в ці хвилини начебто відбувається зустріч Президента з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО.