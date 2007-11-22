Помаранчеві пропонують Януковичу ”могутні важелі”

Демократична більшість готова надати опозиції посади для ефективного контролю над владою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказали журналістам лідери блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО та В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, вони готові надати опозиції ті посади, які опозиція вважає за потрібне для ефективного контролю, але парламентська більшість буде сформована на чіткій ідеологічній основі, яку репрезентують НУ-НС і БЮТ, “і ми допускаємо, що рішення (долучитися до коаліції) прийме Володимир ЛИТВИН”.

У свою чергу В.КИРИЛЕНКО зауважив, що значна частина зустрічі з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ була присвячена обговоренню питання взаємодії парламентської більшості та опозиції.

За його словами, демократична коаліція готова вдаватися до усіх тих поступок, «щодо яких буде зворотня готовність Партії регіонів». «Безумовно, ми готові надати усі необхідні у демократичній країні умови для Партії регіонів для контролювання правлячої коаліції, нового уряду і надати Партії регіонів могутні важелі контролю за діяльністю нового демократичного Кабінету міністрів», - сказав В.КИРИЛЕНКО, наголосивши, що відносини між опозицією і більшістю будуть на європейському рівні.