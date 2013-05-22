ВР проголосувала космічну програму на 5 років

Як передає кореспондент УНІАН, у першому читанні законопроект підтримали 327 народних депутатів із 381, зареєстрованого у сесійній залі.

Урядовим законопроектом пропонується затвердити Загальнодержавну цільову науково-технічну космічну програму України на 2013–2017 роки, відзначається у пояснювальній записці. При цьому, програма є п’ятою космічною програмою незалежної України і четвертою, що має статус Закону України.

Програмою передбачається підвищення ефективності використання космічного потенціалу для вирішення актуальних завдань соціально-економічного, екологічного, культурного, інформаційного і науково-освітнього розвитку суспільства, забезпечення національної безпеки і оборони та захисту геополітичних інтересів держави.

Досягнення цієї мети передбачається шляхом удосконалення механізму надання державної підтримки та забезпечення інвестиційної привабливості космічної діяльності в результаті: задоволення суспільних потреб у сфері дистанційного зондування Землі, а також супутникових навігаційних та телекомунікаційних послуг; розширення присутності вітчизняних підприємств на світовому ринку космічних послуг, забезпечення доступу у космос; проведення наукових космічних досліджень, прикладних наукових досліджень з питань створення перспективних зразків ракетно-космічної техніки та передових технологій, реалізації престижних національних проектів, а також виконання науково-освітніх програм; прискорення темпів розвитку ракетно-космічної техніки та підвищення її конкурентоспроможності; поглиблення міжнародного співробітництва.