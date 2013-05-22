УДАР вимагає від Азарова пояснень, а від ПР - вибачень

Про це сьогодні під час пленарного засідання Верховної Ради України заявила народний депутат від ”УДАРу” Ірина Геращенко, повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу».

Вона зауважила, що таких фактів ”УДАР” має велику кількість, зокрема, щодо примусової участі бюджетників мітингу в Донецьку, Криму, Києві та на Київщині. ”Ми надсилаємо офіційний запит до глави уряду щодо невиконання його доручень”, - сказала Геращенко.

Крім того, додала вона, ”УДАР” вимагає від Партії регіонів вибачень за дії найнятих ними людей, які причетні до провокацій під час акції опозиції 18 травня. ”Ми вимагаємо від Партії регіонів вибачень перед українськими журналістами та суспільством за те, що вони вчергове розколюють країну”, - наголосила Геращенко, нагадавши, що коли стався інцидент із закидуванням сніжками жінок - депутатів від Партії регіонів, лідери опозиції вибачились за це.