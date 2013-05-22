Чотири президенти України поклали квіти до пам’ятника Шевченку

Президент України Віктор Янукович взяв участь у церемонії покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку в Києві з нагоди 152-ї річниці від дня перепоховання Кобзаря в Україні.

Церемонія проходила під виконання творів Т.Шевченка капелою ім. Л.Ревуцького, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави. Квіти до пам’ятника Кобзарю також поклали голова Верховної Ради Володимир Рибак, прем’єр-міністр України Микола Азаров, колишні президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко.

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