Чотири президенти України поклали квіти до пам’ятника Шевченку
11:50, 22 травня 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович взяв участь у церемонії покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку в Києві з нагоди 152-ї річниці від дня перепоховання Кобзаря в Україні.
Президенти України вшанували Тараса Шевченка/ Фото : allkiev.info
Церемонія проходила під виконання творів Т.Шевченка капелою ім. Л.Ревуцького, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.
Квіти до пам’ятника Кобзарю також поклали голова Верховної Ради Володимир Рибак, прем’єр-міністр України Микола Азаров, колишні президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко.
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